Maria Sharapova salta anche Roma! Il problema alla spalla persiste

Niente da fare per Maria Sharapova. La russa, dopo aver dato forfait ai tornei di Indian Wells e di Stoccarda, non sarà al via neanche degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis.

La campionessa siberiana, che ha vinto in tre occasioni al Foro Italico (2011, 2012 e 2015), non potrà quindi giocare dal 6 al 19 maggio sulla terra rossa capitolina per un infortunio alla spalla destra da cui non ha ancora recuperato, a causa del quale è stata costretta anche ad un piccolo intervento chirurgico sul finire del mese di febbraio. Al suo posto subentra in tabellone la slovacca Viktoria Kuzmova.