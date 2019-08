WTA San Jose: finale tra Saisai Zheng e Aryna Sabalenka

Sarà tra la cinese Saisai Zheng e la bielorussa Aryna Sabalenka la finale del WTA Premier sul cemento statunitense di San Jose, California.

Zheng nella prima semifinale ha sconfitto col punteggio di 7-6 6-2 in un’ora e 56 minuti la greca Maria Sakkari, numero 30 del ranking, che nei quarti contro l’ucraina Elina Svitolina si era miracolosamente salvata dall’1-6 2-5 e quattro match point contro ma che stavolta non ha potuto nulla contro la cinese numero 55 del mondo. Un break per parte nel primo set concluso al tie-break e vinto da Zheng per 7-5, mentre il secondo parziale è un vero e proprio festival del break, sei su otto game, i due decisivi arrivano nel sesto e nell’ottavo gioco a favore della 25enne cinese che nella sua seconda finale in carriera andrà alla caccia del suo primo torneo nel circuito maggiore WTA, lei che in carriera ha vinto tre tornei 125, corrispondenti ai Challenger maschili, tutti nella sua patria.

Sabalenka invece è alla sua settima finale e rincorre la sua quarta vittoria, la seconda di quest’anno dopo quella sul cemento cinese di Shenzhen di inizio gennaio, ed è già sicura di tornare dal numero 10 al 9 del mondo, la sua miglior classifica. Nella seconda semifinale la bielorussa ha avuto la meglio sulla croata Donna Vekic, numero 25 del mondo, per 6-4 6-3 in un’ora e 19 minuti anche se ha perso per ben quattro volte il servizio (nel primo set ci sono stati sette break su nove giochi!) ma la sua avversaria è riuscita a tenere il game di battuta solo tre volte su nove.