Tennis, WTA San Jose 2019: Bethanie Mattek-Sands elimina Venus Williams, esordio vincente per

Si sono conclusi nella giornata di oggi i primi turni del torneo WTA di San Josè, il cui nome ufficiale è Silicon Valley Classic. Andiamo a vedere cos’è successo nei sei incontri della notte (e primissima mattina) italiana.

La notizia più clamorosa è certamente quella relativa all’eliminazione, nel match delle wild card, di Venus Williams, che cade vittima del colpo di mano di Bethanie Mattek-Sands. La nativa del Minnesota passa dopo oltre due ore con il punteggio di 6-7(4) 6-3 6-1, ricordando a tutti che, oltre a essere un’ottima doppista, anche in singolare a 34 anni qualche soddisfazione può ancora togliersela nonostante sia ufficialmente relegata all’assai bugiardo numero 674 del ranking WTA. La sua prossima avversaria sarà la spagnola Carla Suarez Navarro.

Esordio vincente, e poco tribolato, per la bielorussa Victoria Azarenka, che elimina la francese Harmony Tan, passata dalle qualificazioni, per 6-2 6-4 e giocherà contro la croata Donna Vekic, numero 5 del tabellone, capace di sopravvivere a una battaglia con la giapponese Misaki Doi (6-4 3-6 6-4). Avanti anche l’americana Danielle Collins, numero 8 del seeding, che batte la cinese Shuai Zhang per 6-4 5-7 6-2 e va a sfidare un’altra giocatrice del Paese più popoloso del pianeta, Saisai Zheng (6-3 6-1 alla britannica Heather Watson). Nell’ultimo match di giornata, la statunitense Madison Brengle conclude con un severo 6-0 6-3 il torneo della tedesca Andrea Petkovic, e sfiderà in un derby la giovane rampante Amanda Anisimova.

federico.rossini@oasport.it