WTA Seul: Karolina Muchova domina Magda Linette e vince la sua prima finale

Va a Karolina Muchova la finale del torneo WTA International di Seul, in Corea del Sud, lungamente rinviata a causa della pioggia. La ceca supera con il nettissimo punteggio di 6-1 6-1 la polacca Magda Linette, e con questo risultato si porta al numero 37 del ranking WTA in uscita domani. Per Linette, invece, resta invece la quarantaduesima posizione associata a quest’ultimo atto.

La finale di Linette comincia male, con otto dei primi nove punti persi in rapidità. Nel terzo game c’è lotta, ma è ancora Muchova a trovare il break che la porta sul 3-0 pesante e poi sul 4-0. In poco più di mezz’ora la ceca riesce a chiudere i conti con un netto 6-1.

Nel secondo set la situazione cambia davvero poco: Muchova toglie il servizio alla polacca nel secondo gioco a 30, ci riesce ancora (al terzo tentativo) nel sesto e, nel settimo e a questo punto ultimo, completa l’opera al secondo match point, togliendo lo zero dalla casella dei tornei vinti sul circuito WTA all’età di 23 anni.

