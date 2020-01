WTA Shenzhen: Ekaterina Alexandrova vince il suo primo titolo in carriera, battuta Elena Rybakina

Giorno di felicità per Ekaterina Alexandrova: la russa vince il WTA International di Shenzhen superando con il punteggio di 6-2 6-4 la kazaka Elena Rybakina, conquistando così il proprio primo titolo sul circuito maggiore alla sua seconda finale, dopo quella persa contro Camila Giorgi a Linz nel 2018. La nativa di Cheylabinsk, numero 34 del mondo, è dunque la prima vincitrice di un torneo negli Anni ’20 del 2000, e dal numero 34 del mondo salirà di otto posizioni, entrando per la prima volta tra le migliori 30.

Il primo set lo domina Alexandrova su tutta la linea, con due break che le valgono subito il 4-0 e Rybakina in difficoltà anche nel suo terzo turno di servizio, che pure riesce a tenere dopo 16 punti giocati. In quel momento la kazaka riesce a tirar fuori una breve reazione, togliendo all’avversaria il servizio a zero, ma lo riperde subito, e con esso anche il parziale, in 31 minuti.

La storia è un po’ diversa nel secondo set, perché dopo il break a zero di Alexandrova stavolta Rybakina prende subito in mano la situazione, recupera e strappa per due volte la battuta alla russa, salendo sul 2-4. Dopo un settimo gioco da sedici punti, però, Alexandrova si riprende il maltolto e si lancia verso un parziale di 4 game consecutivi che le vale il titolo in un’ora e 14 minuti.

