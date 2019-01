Tennis, WTA Shenzhen: Maria Sharapova accede ai quarti di finale

Maria Sharapova è nei quarti di finale dello 'Shenzhen Open', torneo Wta International, in corso sul cemento di Shenzhen, in Cina. La russa, numero 29 Wta e quinta favorita del seeding, ha superato la cinese Xinyu Wang, numero 309 del ranking mondiale, in gara grazie a una wild card, ritiratasi sul punteggio di 7-6 2-5 per un infortunio subito sopra il ginocchio sinistro. Prossima avversaria per la 31enne siberiana la prima testa di serie del torneo, una delle rivelazioni della scorsa stagione, la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 13 del ranking mondiale, che ha regolato con un doppio 6-3 l'altra russa Ekaterina Alexandrova, numero 73 Wta.