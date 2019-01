Tennis, WTA Shenzhen: Ostapenko subito fuori contro la Niculescu

E' durata meno di un'ora - 51 minuti per la precisione - la prima uscita stagionale di Jelena Ostapenko allo 'Shenzhen Open', torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi, in corso sul cemento di Shenzhen, in Cina, uno dei tre appuntamenti che inaugurano la stagione del tennis rosa (gli altri due sono Brisbane ed Auckland). La lettone, numero 22 del ranking mondiale, protagonista di un 2018 molto al di sotto delle attese, ha cominciato decisamente male il nuovo anno cedendo per 6-0 6-2 alla rumena Monica Niculescu, numero 99 Wta, proveniente dalle qualificazioni. La 21enne di Riga ha dovuto aspettare ben otto game prima di riuscire a vincerne uno.

Domani torna in campo per il secondo turno Maria Sharapova, numero 29 Wta e quinta favorita del seeding (semifinalista dodici mesi fa), che si gioca un posto nei quarti con la cinese Xinyu Wang, numero 309 del ranking mondiale, in gara grazie ad una wild card. Secondo impegno anche per la prima testa di serie del torneo, una delle rivelazioni della scorsa stagione, la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 13 del ranking mondiale, che trova dall'altra parte della rete Ekaterina Alexandrova, numero 73 Wta.