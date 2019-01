Tennis, WTA Shenzhen: Sharapova si ritira, Sabalenka in semifinale

Dopo la pioggia che ha caratterizzato la giornata di giovedì costringendo gli organizzatori a rinviare praticamente per intero il programma, si sono finalmente completati i quarti di finale allo 'Shenzhen Open', torneo Wta International in corso sul cemento di Shenzhen, in Cina.

Nel match più atteso, quello tra la russa Maria Sharapova, numero 29 Wta e quinta favorita del seeding (semifinalista dodici mesi fa), e la prima testa di serie del torneo, la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 13 del ranking mondiale, la 31enne siberiana ha alzato bandiera bianca per un problema alla coscia sinistra ritirandosi sul punteggio di 61 4-2 in favore della 20enne di Minsk, una delle rivelazioni della scorsa stagione. Sabalenka troverà in semifinale la la cinese Yafan Wang, numero 70 del ranking mondiale, che ha battuto in rimonta per 2-6 7-6 6-1 la rumena Monica Niculescu, numero 99 Wta, passata attraverso le qualificazioni.