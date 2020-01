Garbiñe Muguruza batte Zarina Diyas e conquista la semifinale di Shenzhen

Si sono da poco conclusi i quarti di finale del torneo WTA Shenzhen 2020. Nel primo match la spagnola Garbine Muguruza (n. 35) ha avuto la meglio in tre set 6-4 6-2 6-4 sulla kazaka Zarina Diyas (n. 75). Nel primo set è stato decisivo il settimo game quando la 26enne ha strappato per la seconda volta il servizio all’avversaria. La reazione della tennista del Kazakistan è arrivata nel secondo parziale dove è stata capace di ottenere ben tre break. Nell’ultimo set le qualità di Muguruza sono venute a galla e nel nono game ha piazzato il break vincente.

Grande spettacolo nel match tra Ekaterina Alexandrova che ha superato 2-1 (3-6 6-4 6-3) Qiang Wang. La numero 28 del mondo ha ceduto per due volte il servizio nel primo set ma è stata capace di ottenere ben quattro break. La tennista russa ha reagito con grande veemenza conquistando il secondo parziale. Nell’ultimo e decisivo set la numero 34 del ranking ha strappato per tre volte il servizio conquistando il pass per le semifinali del torneo.

Grande equilibrio anche nel terzo match di giornata con Elena Rybakina che ha vinto 2-1 (6-4 4-6 6-2) contro Elise Mertens. Primo set decisamente spettacolare con la tennista kazaka che ha dovuto conquistare tre break per portare a casa il parziale. Nel secondo set l’olandese è partita alla grande conquistando quattro punti consecutivi che le hanno consentito di riportare in parità la gara. Nel parziale decisivo Rybakina ha gestito bene il servizio, conquistando il break al quarto e ottavo game, qualificandosi per le semifinali. Nessun problema per Kristyna Pliskova che si è sbarazzata con un doppio 6-4 Kateryna Bondarenko.

WTA Shenzhen: i risultati

Muguruza G. (Esp)-Diyas Z. (Kaz) 6-4 2-6 6-2

Alexandrova E. (Rus)-Wang Q. (Chn) 3-6 6-4 6-3

Rybakina E. (Kaz)-Mertens E. (Bel) 6-4 4-6 6-2

Pliskova Kr. (Cze)-Bondarenko K. (Ukr) 6-4 6-4

