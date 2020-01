WTA Shenzhen: Paolini batte Trevisan, main draw a un passo

Jasmine Paolini è al turno di qualificazione dello 'Shenzhen Open', torneo Wta International da 775mila dollari di montepremi, che si disputa sul cemento di Shenzhen, in Cina, uno dei tre appuntamenti che inaugurano la stagione del tennis rosa (gli altri due sono Brisbane ed Auckland). La 23enne nata a Castelnuovo Garfagnana, numero 96 del ranking mondiale e quarta testa di serie delle 'quali', nella notte italiana si è aggiudicata per 6-3 7-5, in un'ora e 39 minuti di gioco, il derby tricolore (e toscano) con Martina Trevisan, 26enne mancina di Firenze, numero 156 Wta, superata per la seconda volta in tre confronti diretti.

La numero uno azzurra si giocherà un posto nel tabellone principale con la statunitense Nicole Gibbs, numero 126 della classifica mondiale: non ci sono precedenti tra la Paolini e la 26enne di Cincinnati. Nel main draw la prima testa di serie è la svizzera Belinda Bencic, numero 8 del ranking Wta, seguita nel seeding dalla bielorussa Aryna Sabalenka, numero 11 Wta e campionessa in carica, dalla belga Elise Mertens, numero 17 Wta, e dalla cinese Qiang Wang, numero 30 Wta. In gara c'è anche un'altra 'past champion', la ceca Katerina Siniakova, a segno nell'edizione 2017.