WTA Stoccarda 2019: Giulia Gatto-Monticone lotta, ma perde contro Donna Vekic

Finisce dopo un’ora e venti minuti l’avventura di Giulia Gatto-Monticone al WTA Premier di Stoccarda. Sulla terra indoor tedesca la torinese, entrata in tabellone da lucky loser, cede con il punteggio di 6-1 7-5 alla croata Donna Vekic, riuscendo comunque a tenere il passo della ben più quotata avversaria (che sulla strada ora avrà la russa Daria Kasatkina) nel secondo set.

Il primo parziale comincia non troppo bene per l’azzurra, che perde subito la battuta, salvo poi strapparla immediatamente all’avversaria e poi subire di nuovo il break del 3-1. Un lottato quinto game, con cinque palle break a favore di Gatto Monticone, finisce invece in mano a Vekic, che poi completa abbastanza rapidamente l’opera con il 6-1.

C’è più lotta nel secondo set, con la croata che perde a 30 il servizio nel quarto gioco, offrendo a Gatto Monticone il 3-1, che diventa 4-1 poco dopo. Al momento di servire per il set, però, l’azzurra subisce a 15 il break che le impedisce di allungare l’incontro. Vekic si guadagna, poi, tre possibilità per il 6-5 tutte insieme: l’italiana le annulla tutte, ma deve cedere alla quarta occasione. La croata chiude allora per 6-1 7-5, accedendo al secondo turno.

