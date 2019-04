Slitta il rientro in circuito di Maria Sharapova. La tennista russa, che proprio oggi compie 32 anni, ha infatti annunciato il forfait dal Porsche Tennis Grand Prix di Stoccarda, torneo in programma la prossima settimana e vinto per tre volte da Masha (2012-2014). In un comunicato ripreso dalla Wta, Sharapova ha spiegato così i motivi del forfait:

" Per tutti i miei meravigliosi tifosi in Germania che mi vengono a vedere a Stoccarda ogni anno, sono davvero dispiaciuta di informarvi che ormai non c’è più abbastanza tempo perché io sia pronta a giocare: sto facendo buoni progressi ma non sono ancora in grado di essere competitiva al massimo livello "

Un 2019 molto complicato per la russa

La tennista siberiana ha giocato solo tre tornei nel 2019 raggiungendo i quarti di finale a Shenzhen, gli ottavi agli Australian Open dovendo poi dare forfait al secondo turno a San Pietroburgo la prima settimana di febbraio per il problema alla spalla, che ha richiesto anche un piccolo intervento chirurgico al tendine già ricostruito con conseguenti forfait a Indian Wells e Miami. A questo punto è in dubbio la presenza di Sharapova anche al Mutua Madrid Open, torneo Wta Premier Mandatory in calendario dal 5 maggio al quale è al momento iscritta.