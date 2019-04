Tennis, WTA Stoccarda: esordio ok per la numero 1 Osaka

Rientro vincente nel circuito dopo oltre un mese di assenza per Naomi Osaka al 'Porsche Tennis Grand Prix', torneo Wta Premier con un montepremi di 886.077 dollari in corso sulla terra rossa indoor di Stoccarda, in Germania. La giapponese, numero uno del mondo, ha sconfitto per 6-4, 6-3 la tennista di Taipei Su-Wei Hsieh, numero 24 del ranking mondiale, prendendosi la rivincita per la sconfitta rimediata il mese scorso al terzo turno di Miami. Prossima avversaria per la Osaka - venerdì - la croata Donna Vekic, numero 25 Wta (6-1, 7-5 alla russa Kasatkina): la nipponica ha vinto in due set l’unico precedente disputato al primo turno degli Australian Open del 2016.