Continuano le cancellazioni a pioggia nel mondo dello sport per l’emergenza Coronavirus. Nel tennis, il circuito ATP ha reso noto che non ci saranno incontri nelle prossime sei settimane, mentre in quello riservato alle donne le decisioni sono in divenire. Successivamente agli annullamenti del torneo di Miami, di Charleston, di Bogotà e di Guadalajara, anche a Stoccarda non vedremo tennis “in rosa”. Il torneo, previsto dal 20 al 26 aprile, non ci sarà per la criticità citata per quanto sta accadendo nel territorio tedesco, considerando i 3675 contagi accertati.

giandomenico.tiseo@oasport.it