Petra Kvitova elimina la Kerber e va in semifinale

Petra Kvitova è in semifinale al "Sydney International", torneo Wta Premier con un montepremi di 823.000 dollari in corso sul cemento della metropoli australiana, uno degli ultimi due appuntamenti prima degli Aus Open. La ceca, numero 8 Wta e quinta testa di serie, in gara con una wild card, ha regolato per 6-4, 6-1, in un'ora e 23 minuti di partita disturbata non poco dalla pioggia, la tedesca Angelique Kerber, numero due del ranking e del seeding. Prossima avversaria per lei la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 33 Wta, passata attraverso le qualificazioni, che ha battuto con un doppio 6-3, in un'ora ed un quarto di gioco, la svizzera Timea Bacsinszky, numero 192 Wta.

Nella semifinale della parte alta di fronte invece Ashleigh Barty e Kiki Bertens. L'australiana, numero 15 del ranking mondiale e finalista dodici mesi fa, protagonista negli ottavi dell'eliminazione della numero uno del mondo Simona Halep, ha sconfitto nei quarti con un doppio 6-3, in poco meno di un'ora e mezza di gioco, la belga Elise Mertens, numero 12 Wta e decima testa di serie. La 22enne di Ipswich si giocherà venerdì un posto in finale con l'olandese, numero 9 Wta e settima testa di serie, che ha liquidato con un periodico 6-2 la kazaka Yulia Putintseva, numero 44 del ranking mondiale, passata attraverso le qualificazioni.