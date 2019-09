WTA Tashkent: atto conclusivo tra Cirstea e van Uytvanck

Concluse le semifinali del tabellone di singolare del torneo WTA International di Tashkent: sul cemento uzbeko è delineata la finalissima di domani, che verrà giocata dalla belga Alison van Uytvanck, numero 3 del seeding, e dalla romena Sorana Mihaela Cirstea, testa di serie numero 8.

L’incontro della parte alta del tabellone è il più combattuto dei due, tra la belga van Uytvanck e la boema Kristyna Pliskova, numero 5 del seeding, risoltosi in favore della prima con lo score di 6-3 7-5. Il match dura 86 minuti, ma poteva chiudersi molto prima se la belga non avesse sprecato un match point sul 5-3 40-30, subendo poi nove punti consecutivi dell’avversaria, prima che la stessa si arrendesse nel dodicesimo gioco.

Appena più rapido, anche se il punteggio potrebbe far pensare ad una conclusione lampo, il match della parte bassa del tabellone, nel quale la romena Cirstea batte per 6-0 6-3 l’ucraina Katarina Zavatska. Battaglia soprattutto nel secondo parziale, quando l’ucraina, dopo aver perso nove giochi di fila da inizio incontro, recupera da 0-3 a 2-3, senza però riuscire mai ad operare l’aggancio, perdendo il servizio in entrambe le circostanze in cui avrebbe potuto raggiungere l’avversaria, prima sul 2-3 e poi sul 3-4.

WTA International Tashkent – Singolare, semifinali

Alison van Uytvanck (Belgio, 3) b. Kristyna Pliskova (Repubblica Ceca, 5) 6-3 7-5

Sorana Cirstea (Romania, 8) b. Katarina Zavatska (Ucraina) 6-0 6-3

