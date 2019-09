Tennis, WTA Tashkent: titolo alla belga Van Uytvanck

Alison Van Uytvanck ha vinto il Tashkent Open, torneo WTA International da 250mila dollari di montepremi, in corso sui campi in cemento della capitale dell'Uzbekistan. La 25enne belga di Vilvoorde, testa di serie n.3, ha sconfitto in finale la rumena Sorana Cirstea, n. 8 del tabellone, per 6-2, 4-6, 6-4. Per la Van Uytvanck è il quarto titolo in carriera.