WTA Tianjin, i risultati: avanzano Dayana Yastremska e Magda Linette

Va in archivio la seconda giornata dedicata al tabellone principale del torneo WTA International di tennis di Tianjin: sul cemento cinese si sono disputati gli ultimi dieci incontri validi per il primo turno, ed è stato così completato il quadro degli ottavi di finale, che inizieranno domani e si concluderanno giovedì.

Avanza la numero 2, la cinese Qiang Wang, che batte la qualificata australiana Arina Rodionova per 6-3 6-4, mentre la numero 3, l’ucraina Dayana Yastremska supera la cinese Lin Zhu per 6-2 6-3. La numero 7, la cinese Saisai Zheng, batte la connazionale Yingying Duan, che aveva ricevuto una wild card, per 7-6 (4) 6-2, infine la numero 8, la polacca Magda Linette, supera la statunitense Christina Mchale con lo score di 6-3 6-1.

La russa Veronika Kudermetova supera per 6-4 6-2 l’australiana Ajla Tomljanovic, fidanzata di Matteo Berrettini, mentre con identico score la tunisina Ons Jabeur batte la statunitense Jennifer Brady, infine la qualificata cinese Xiyu Wang ha la meglio sulla statunitense Kristie Ahn con il punteggio di 6-2 7-6 (2).

La cinese Shuai Peng supera la connazionale Xiaodi You, che aveva superato le qualificazioni, con lo score di 6-2 7-6 (1), mentre il derby tra le due lucky loser cinesi premia Xinyu Wang, che batte Shuyue Ma per 6-3 6-1, infine la nipponica Kurumi Nara rimonta e batte in tre partite la britannica Harriet Dart con il punteggio di 3-6 6-1 6-3.

WTA International Tianjin – Singolare, primo turno

Qiang Wang (Cina, 2) b. Arina Rodionova (Australia, Q) 6-3 6-4

Veronika Kudermetova (Russia) b. Ajla Tomljanovic (Australia) 6-4 6-2

Saisai Zheng (Cina, 7) b. Yingying Duan (Cina, WC) 7-6 (4) 6-2

Dayana Yastremska (Ucraina, 3) b. Lin Zhu (Cina) 6-2 6-3

Ons Jabeur (Tunisia) b. Jennifer Brady (USA) 6-4 6-2

Xiyu Wang (Cina, Q) b. Kristie Ahn (USA) 6-2 7-6 (2)

Shuai Peng (Cina) b. Xiaodi You (Cina, Q) 6-2 7-6 (1)

Magda Linette (Polonia, 8) b. Christina Mchale (USA) 6-3 6-1

Xinyu Wang (Cina, LL) b. Shuyue Ma (Cina, LL) 6-3 6-1

Kurumi Nara (Giappone, Q) b. Harriet Dart (Gran Bretagna) 3-6 6-1 6-3

