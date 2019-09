WTA Osaka: avanzano Naomi Osaka, Mertens, Keys e Kerber

Si sono conclusi da poco gli incontri di secondo turno al WTA Premier di Osaka, con in scena alcune delle maggiori giocatrici del mondo.

La prima di esse, naturalmente, è l’omonima (per cognome) della città in cui si disputa il torneo stesso, la giapponese Naomi Osaka. Per lei vittoria un po’ più faticosa del previsto contro la bulgara Viktoriya Tomova, sconfitta 7-5 6-3 con qualche brivido sia nel primo che nel secondo set. Più in basso nel suo lato, la belga Elise Mertens si dimostra brava a recuperare da un passaggio a vuoto nel secondo parziale e battere la taiwanese Su-Wei Hsieh per 6-3 1-6 6-2. Potrebbe affrontare Camila Giorgi, se la marchigiana supererà l’americana Sloane Stephens.

Nella parte bassa del tabellone, invece, arriva il successo dell’americana Madison Keys in rimonta sulla kazaka Zarina Diyas, che deve cedere per 5-7 6-0 6-4 in poco più di due ore. Sarà un quarto di finale da fuochi d’artificio, quello con la tedeesca Angelique Kerber, che è l’unica a chiudere con una certa facilità il proprio match odierno, quello con la nativa di Cincinnati Nicole Gibbs (6-2 6-4).

