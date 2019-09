Buona la prima, ma quanta sofferenza nel parziale inaugurale per Camila Giorgi, che all’esordio nel torneo WTA Premier di Osaka, in Giappone, impiega un’ora e 34 minuti per avere ragione della qualificata cinese Xinyun Han, piegata per 7-6(6) 6-1. Per l’azzurra al secondo turno ci sarà la sfida con la numero 3 del seeding, la statunitense Sloane Stephens.

Nel primo set parte male l’azzurra, che con tre errori e un doppio fallo regala il break all’avversaria. Arriva immediato il controbreak, poi le due annullano entrambe una palla break rispettivamente nel terzo e nel quarto gioco, prima di arrivare al 2-2. Un parziale di otto a uno regala il 4-2 alla cinese, anche grazie a tanti gratuiti dell’italiana, poi Giorgi rischia il crollo, dovendo annullare due occasioni per il 2-5. L’azzurra reagisce e si salva, ma Han conferma a zero il break di margine, salendo 5-3.

Nel nono game l’italiana deve cancellare due set point all’avversaria prima di riuscire a trovare il 4-5. La cinese serve per il parziale, ma la marchigiana dal 30-30 vince due punti e trova il 5-5. Senza altre occasioni di strappi, si va al tie break. I primi quattro punti corrispondono ad altrettanti minibreak, con due doppi falli di Giorgi, poi l’azzurra allunga fino al 6-3. Qui, però, la cinese tiene le due battute e usufruisce di un nuovo doppio fallo dell’azzurra per trovare il 6-6. Il quarto set point è quello buono però per Camila, che dopo un’ora e quattro minuti vice il parziale per 8-6.

Nella seconda frazione non c’è storia: la marchigiana è solida al servizio e fa male in risposta. Il risultato è un rapido 5-0 con tre break. L’italiana va a servire per il match ma ancora una volta tre gratuiti e un doppio fallo concedono l’1-5 alla cinese. A zero, però, arriva un altro break dell’azzurra, che chiude 6-1 in mezz’ora.

WTA Premier Osaka – Singolare, primo turno

Camila Giorgi (Italia) b. Xinyun Han (Cina, Q) 7-6 (6) 6-1

roberto.santangelo@oasport.it