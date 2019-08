Camila Giorgi liquida in due set Zarina Diyas e va in semifinale

Non si ferma la corsa di Camila Giorgi nel torneo WTA International di Washington: sul cemento outdoor statunitense l’azzurra supera la kazaka Zarina Diyas in due rapide partite con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora ed undici minuti ed ora affronterà in semifinale la wild card statunitense Caty McNally.

Nel primo set partenza fulminea della marchigiana, che nel secondo game, al quarto break point, centra lo strappo per il 2-0. L’allungo viene confermato nel terzo game, quando l’azzurra però deve prima cancellare due palle per l’immediato controbreak. Giorgi sciupa a sua volta due occasioni per il 4-0, ma a zero si porta sul 4-1 non pesante, centrando un secondo strappo, a quindici, andando così a servire per il set sul 5-1. Sussulto d’orgoglio della kazaka, che trova il break a zero e poi si riporta sul 3-5, ma l’azzurra non trema, supera il passaggio a vuoto e porta a casa la prima frazione sul 6-3 in 34 minuti.

Nella seconda partita partenza ancora migliore della marchigiana, che trova il break in apertura e lo bissa nel terzo game, volando sul 4-0. Ancora una volta si assiste ad un sussulto della kazaka, che recupera uno dei due break e risale fino al 2-4. A rivelarsi decisivo è il settimo game: Diyas serve per il 3-4, ma deve annullare un break point. La kazaka ai vantaggi non sfrutta tre occasioni per tenere la battuta, annulla altre due palle break, ma alla quarta deve capitolare, spedendo Giorgi a servire per il set. L’azzurra non si fa pregare e chiude rapidamente per il 6-2 in 37 minuti di gioco.

WTA International Washington – Quarti di finale

Camila Giorgi (Italia) b. Zarina Diyas (Kazakistan) 6-3 6-2