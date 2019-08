WTA Washington: i risultati degli ottavi di finale

Si sono disputati i primi quattro ottavi di finale del torneo WTA International di Washigton: nella parte bassa del tabellone saltano definitivamente le teste di serie. Sul cemento outdoor statunitense vanno fuori la numero 3, Sofia Kenin, e la numero 8 Monica Puig, mentre arriva ai quarti la qualificata russa Anna Kalinskaya.

La statunitense Jessica Pegula batte in rimonta la polacca Iga Swiatek dopo due ore e venti di battaglia con il punteggio di 5-7 6-4 6-1 e nei quarti sfiderà la connazionale Lauren Davis, uscita vincitrice da un altro derby contro la numero tre del tabellone, Sofia Kenin, superata, anche in questo caso in rimonta, per 5-7 6-3 6-4 in due ore e quaranta.

Nell’ultimo spicchio del tabellone invece il confronto ai quarti sarà tra la qualificata russa Anna Kalinskaya, che elimina la testa di serie numero otto, la portoricana Monica Puig, sempre in rimonta, con il punteggio di 2-6 7-6 (5) 6-4 in due ore e trentacinque minuti, e la transalpina Kristina Mladenovic, che batte la wild card statunitense Hailey Baptiste con lo score di 6-4 4-6 6-3, maturato in due ore e cinque minuti di gioco.

WTA International Washington – Secondo turno (parte bassa del tabellone)

Jessica Pegula (USA) batte Iga Swiatek (Polonia) 5-7 6-4 6-1

Lauren Davis (USA) batte Sofia Kenin (USA, 3) 5-7 6-3 6-4

Anna Kalinskaya (Russia, Q) batte Monica Puig (Portorico, 8) 2-6 7-6 (5) 6-4

Kristina Mladenovic (Francia) batte Hailey Baptiste (USA, WC) 6-4 4-6 6-3

