Camila Giorgi cede in finale a Washington: il titolo è di Jessica Pegula

La buona notizia è che Camila Giorgi non vinceva un match dagli Australian Open e perciò questa sua prima settimana a stelle e strisce deve avere un bilancio poritivo, con una striscia di successi contro Sachia Vickery, Rebecca Peterson, Zarina Diyas e Caty McNally. Quella cattiva è che a Washington non c'è stata una finale perché Jessica Pegula - venticinquenne statunitense, numero 79 WTA - ha dominato un match fin dai primi due quindici con uguali risposte vincenti. In ricezione e a segno di dritto, con colpi sempre più profondi e accelerati fra le righe, oltre a un servizio ben variato in traiettoria da destra: di contro, Camila è stata poco profonda, ha concesso molti gratuiti e al termine di una torrida settimana è apparsa lenta negli appoggi, reduce dall'infortunio al polso.

Video - Pennetta: “Camila Giorgi? È forte, ogni slam potrebbe essere suo. Il suo momento arriverà” 01:56