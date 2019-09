Tennis, WTA Wuhan 2019: Barty-Sabalenka e Kvitova-Riske le semifinali

Si sono conclusi a Wuhan, in Cina, i quarti di finale del torneo WTA Premier 5 di tennis: sul cemento outdoor del Paese della Grande Muraglia sono state definite le semifinali, che si giocheranno nella giornata di domani: Ashleigh Barty affronterà Aryna Sabalenka e Petra Kvitova sfiderà Alison Riske.

Nel primo match di giornata la testa di serie numero uno, l’australiana Asheigh Barty, soffre ma supera in tre set la croata Petra Martic, la quale si arrende soltanto dopo due ore e venti di gioco con lo score di 7-6 (6) 3-6 6-3. Tre partite sono necessarie anche alla bielorussa Aryna Sabalenka, numero nove del seeding, per avere la meglio sulla wild card kazaka Elena Rybakina, battuta per 6-3 1-6 6-1.

Partite molto rapide nella parte bassa del tabellone: la boema Petra Kvitova, numero 5, supera abbastanza agevolmente la mina vagante ucraina, Dayana Yastremska, sconfitta per 6-2 6-4, mentre a sorpresa esce anche l’altra ucraina, la numero 3, Elina Svitolina, presa a pallate dalla statunitense Alison Riske, che vince facilmente per 6-1 6-3.

WTA Premier 5 Wuhan – Singolare, quarti di finale

Alison Riske b. Elina Svitolina 6-1,6-3

Petra Kvitova b. Dayana Yastremska 6-2,6-4

Aryna Sabalenka b. Elena Rybakina 6-3,1-6,6-1

Ashleigh Barty b. Petra Martic 7-6(6),3-6,6-3

