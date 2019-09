Tennis, WTA Wuhan: Aryna Sabalenka si conferma campionessa

Aryna Sabalenka si conferma campionessa al Dongfeng Motor Open, ricco torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi di 2.828.000 dollari in corso sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La 21enne bielorussa, nona testa di serie, ha piegato in finale l'americana Alison Riske per 6-3, 3-6, 6-1. Per la Sabalenka è il quarto titolo della carriera.