A Wuhan giornata dedicata alla disputa degli ottavi di finale del WTA Premier 5 sul cemento cinese. L’incontro forse più atteso era quello tra la bielorussa testa di serie numero 9 e campionessa uscente del torneo Aryna Sabalenka e l’olandese numero 6 del tabellone Kiki Bertens: ha vinto la prima in due set confermando il suo ritrovato stato di forma e di fiducia dopo un’annata che non è andata come ci si aspettava, Sabalenka incontrerà nei quarti di finale la kazaka Elena Rybakina, entrata in tabellone grazie a una wildcard e che ha beneficiato del ritiro della romena numero 4 del seeding Simona Halep, che ha dovuto abbandonare sul 5-4 a favore della sua avversaria per un improvviso dolore alla zona lombare.

Avanzano l’australiana numero 1 del mondo Ashleigh Barty e l’ucraina numero 3 Elina Svitolina, entrambe vittoriose in due set: la prima ha avuto la meglio della giovane statunitense testa di serie numero 15 Sofia Kenin, la seconda della veterana russa Svetlana Kuznetsova, proveniente dalle qualificazioni. Ora Barty affronterà la croata Petra Martic, una delle più in forma del momento, che ha nettamente sconfitto l’altra qualificata russa Veronika Kudermetova, mentre Svitolina se la vedrà con la statunitense Alison Riske, che neanche troppo a sorpresa ha lasciato solo tre game alla cinese testa di serie numero 8 Qiang Wang.

La sorpresa maggiore della giornata è arrivata dalla 19enne ucraina Dayana Yastremska, una di quelle di cui non si può mai sapere cosa combinerà quando scenderà in campo, oggi ha nettamente avuto ragione col punteggio di 6-1 6-4 della ceca numero 2 del mondo Karolina Pliskova. Pronostico rispettato invece per l’altra ceca testa di serie numero 5 Petra Kvitova, che nei quarti incontrerà Yastremska e che ha battuto con un doppio 6-3 la statunitense numero 10 del tabellone Sloane Stephens. Di seguito i risultati di giornata dall’alto in basso del tabellone.

Ottavi di finale

(1) Ashleigh Barty (AUS) b. (15) Sofia Kenin (USA) 6-3 7-5

Petra Martic (CRO) b. (Q) Veronika Kudermetova (RUS) 6-3 6-1

(WC) Elena Rybakina (KAZ) b. (4) Simona Halep (ROU) 5-4 ritiro

(9) Aryna Sabalenka (BLR) b. (6) Kiki Bertens (NED) 6-1 7-6(9)

Alison Riske (USA) b. (8) Qiang Wang (CHN) 6-2 6-1

(3) Elina Svitolina (UKR) b. (Q) Svetlana Kuznetsova (RUS) 6-4 6-2

(5) Petra Kvitova (CZE) b. (10) Sloane Stephens (USA) 6-3 6-3

Dayana Yastremska (UKR) b. (2) Karolina Pliskova (CZE) 6-1 6-4

