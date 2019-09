WTA Zhengzhou: a Kristina Mladenovic il derby francese con Caroline Garcia

La pioggia impedisce che si disputi interamente il programma odierno del torneo WTA Premier di Zhengzhou: sul cemento outdoor cinese dei primi quattro incontri del secondo turno, soltanto tre vengono completati, mentre l’ultimo, sospeso per pioggia, è rinviato definitivamente a domani.

La croata Petra Martic, testa di serie numero 7 e giustiziera all’esordio dell’azzurra Jasmine Paolini, va ai quarti superando la transalpina Fiona Ferro, battuta in rimonta per 3-6 6-1 6-2 in cento minuti di gioco. La testa di serie numero 6, la statunitense Sofia Kenin, supera in maniera più netta un’altra francese, Alize Cornet, con lo score di 6-4 6-2 in un’ora e mezza scarsa.

Kristina Mladenovic vince il derby francese contro la connazionale Caroline Garcia, sua ex compagna di doppio, in un’ora e quaranta minuti per 7-5 6-2. L’ultimo match di giornata, che vedeva opposta la numero 1 del seeding, la ceca Karolina Pliskova, alla slovena Polona Hercog, è stato sospeso sul 6-3 2-5 per la boema a causa della pioggia, e spostato a domani.

WTA Premier Zhengzhou 2019 – Singolare (secondo turno)

Petra Martic (Croazia, 7) b. Fiona Ferro (Francia) 3-6 6-1 6-2

Sofia Kenin (USA, 6) b. Alize Cornet (Francia) 6-4 6-2

Kristina Mladenovic (Francia) b. Caroline Garcia (Francia, 8) 7-5 6-2

Karolina Pliskova (Repubblica Ceca, 1) c. Polona Hercog (Slovenia) 6-3 2-5 sosp.

