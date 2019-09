Tennis, WTA Zhengzhou: Karolina Pliskova trionfa in finale

Karolina Pliskova, numero 2 del ranking Wta, ha ottenuto il 15° titolo in carriera battendo nella finale dello 'Zhengzhou Open' la croata Petra Martic, numero 23 del ranking. In un match interrotto più volte a causa della pioggia la giocatrice ceca ha trionfato in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. Per Pliskova si tratta del quarto trionfo stagionale dopo quelli di Brisbane, Roma ed Eastbourne. Grazie a questa vittoria la tennista ceca si avvicina all'australiana Ashleigh Barty, in vetta con appena 86 punti di vantaggio.