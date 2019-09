Zverev crolla sul più bello, Isner regala il 3-3 in Laver Cup al Resto del Mondo

La seconda giornata della Laver Cup 2019 si è aperta con la sfida tra Alexander Zverev e John Isner. In una giornata in cui ogni vittoria in singolare vale doppio rispetto a ieri – due punti anziché uno – per il Resto del Mondo, questa, era una sfida assolutamente delicata. Vuoi perché in caso di ko sarebbero finiti sotto 5-1; vuoi perché John Isner, contro Zverev, aveva praticamente sempre perso: 6 sconfitte su 7 incroci.

E a dirla tutta se l’è vista brutta anche oggi il tennista americano, che per un set e tre quarti ha dovuto subire la legge di uno Zverev sorprendentemente – visto l’annata – molto solido al servizio. Il tedesco è partito carico, ha giocato ad alto livello, ha servito bene e concesso zero palle break fino al 4-4 del secondo set. Poi, però, è arrivato l’improvviso crollo.

Video - Laver Cup: Isner-Zverev 6-7 6-4 10-1, gli highlights 02:37

Una sorta di fotografia perfetta della stagione del tedesco che anche oggi, quasi i duri hanno incominciato a giocare, si è sciolto. Zverev infatti, fino alla fine del secondo break praticamente impeccabile – zero palle break concesse e un tie-break della partita partita dominato per 7 punti a 2 – è scomparso dopo aver subito il break nel 9° game del secondo.

Come se le prime chance concesse – e poi subite – fossero un ostacolo insormontabile, da quel momento il tedesco è sceso, subendo invece il passaggio di un Isner a quel punto carichissimo.

Chiuso il secondo set per 6-4, l’americano ha letteralmente dominato un super tie-break senza storia: 10 punti a 1.

E’ arrivato così il fondamentale successo per i ragazzi di John McEnroe, che grazie a questa vittoria sono volati sul 3-3, riportando in equilibrio le sorti di una Laver Cup ancora tutta da giocare. Il secondo match della sessione diurna è forse il più interessante del weekend: Roger Federer sfida Nick Kyrgios. Chi vince, scappa a +2.