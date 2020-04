Zverev: "Federer, Djokovic e Nadal? La pausa aiuta i più vecchi, il vento stava cambiando..."

Il tennista tedesco, intervistato dalla DPA (agenzia di stampa tedesca), espone una curiosa teoria secondo la quale lo stop del tennis causato dalla pandemia sarebbe un vantaggio per i giocatori più anziani.

Penso che i giocatori più vecchi possano rientrare meglio dopo la pausa perché hanno più routine e sanno esattamente cosa fare. Inoltre, saranno freschi dopo la pausa e di solito si esprimono meglio all'inizio di ogni stagione. I più giovani ci mettono di più a ingranare e di solito giocano meglio in estate e in autunno. Penso quindi che la pausa sia un vantaggio per i giocatori più vecchi, ma sono abbastanza certo del fatto che ci sarà il cambio della guardia dopo tutto questo [Alexander Zverev]

La teoria di Alexander Zverev è piuttosto curiosa. Lo stop del tennis forzato dalla pandemia di Coronavirus, secondo il tedesco, sarebbe un vantaggio per la vecchia generazione, i cui esponenti più autorevoli e vincenti sono Federer, Nadal e Djokovic.

Le parole pronunciate nell'intervista alla DPA, agenzia di stampa tedesca, e poi riprese da Sport Bild, hanno portato a titoli un po' frettolosi e alla reazione stizzita dello stesso Sascha. Non si è sognato di dire che senza il Covid-19 la Next Gen avrebbe scavalcato i Big 3, ma Zverev ha affermato che il vento stava cambiando:

"Mi aspettavo che il cambio della guardia avvenisse quest'anno e che uno dei giovani potesse vincere almeno un torneo dello Slam. L'abbiamo visto alla fine del 2019: le ATP Finals sono finite con Tsitsipas e Thiem a contendersi il titolo, io ho fatto le semifinali e Federer è stato l'unico tra le leggende a inserirsi tra i primi 4. Io e Thiem abbiamo giocato le semifinali agli Australian Open e abbiamo disputato un grande match e Dominic ha avuto un'opportunità concreta in finale contro Djokovic. C'erano tracce di un cambio della guardia ma sfortunatamente non sapremo mai come sarebbe andata se avessimo giocato in questi mesi".

Sascha si trova attualmente nei pressi di Tampa, in Florida, in compagnia dei genitori, del fratello Mischa e della sua famiglia, e si allena alla Saddlebrook Academy tre volte al giorno. Sugli Slam che restano in programma, il tedesco afferma: "Il Roland Garros in ottobre sarebbe strano ma, se dovesse accadere, ne saremmo tutti felici. Sarebbe fantastico se riuscissimo a giocare altri due Slam quest’anno". Zverev non si fa, però, troppe illusioni riguardo alla disputa degli US Open: "È difficile da immaginare, soprattutto perché la stagione nordamericana sul duro dovrebbe partire tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Credo che l’ATP dovrà valutare cosa è possibile e quando. Se non funziona negli USA, può funzionare in Europa".

