Boari e Nespoli trionfano nella gara mista: oro agli European Games

Lucilla Boari e Mauro Nespoli trionfano nel mixed team dell’arco olimpico agli European Games di Minsk (Bielorussia). La coppia azzurra si è resa protagonista di un torneo eccezionale, che ha permesso all’Italia di conquistare il pass di qualificazione femminile per le Olimpiadi di Tokyo 2020conquistare il pass di qualificazione femminile per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un grande risultato per il nostro movimento, che dopo il bronzo dei Mondiali (con Vanessa Landi al posto di Boari) si conferma ulteriormente ai vertici in questa specialità.

Il veterano dell’Aeronautica Militare e la giovane portacolori delle Fiamme Oro hanno completato al meglio il loro cammino battendo in finale la Gran Bretagna (Folkard-Huston) con il punteggio di 5-1. Un match aperto subito alla grande dai nostri portacolori che si prendono il primo set con un 39-36. Nel secondo i britannici reagiscono e pareggiano sul 37-37, ma nel terzo, quando la pressione si fa sentire, Boari e Nespoli restano lucidi e fanno 35 punti contro i 30 degli avversari, prendendosi così la vittoria.

Il cammino dell’Italia si era aperto venerdì, quando, dopo il quarto posto nel ranking round, era arrivata la vittoria 6-0 agli ottavi con l’Austria. Oggi sono giunti il successo ai quarti contro la Russia (Perova-Bazarzhapoy) allo shoot off 5-4 (19-17) e in semifinale per 6-2 contro la Bielorussia (Kazlouskaya-Firsau), che hanno permesso agli azzurri di ottenere la qualificazione olimpica e poi la medaglia d’oro.

