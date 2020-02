I ladri restituiscono l'attrezzatura a Nespoli: "Non poteva esserci slancio migliore per Tokyo 2020"

Tutto è bene ciò che finisce bene. I ladri che erano entrati in azione all’ASD Arcieri DLF di Voghera, dove si allena Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), per rubare diverse attrezzature, hanno restituito il maltolto. L’azzurro, che ha conquistato il pass non nominale per le Olimpiadi di Tokyo 2020, ha comunicato la restituzione della propria attrezzatura, potendo così disputare le Olimpiadi senza ulteriori problemi.

" Ho pensato parecchio a cosa scrivere in questo post ma alla fine GRAZIE è la parola giusta. Grazie a tutti gli amici che mi hanno mostrato vicinanza dopo il furto dell’attrezzatura. Grazie agli organi di informazione per aver dato spazio e visibilità a quanto accaduto. Per finire, il più sincero GRAZIE a te che ci hai ripensato. Hai riportato il mio arco al campo. L’hai rimesso al suo posto perché lo potessi ritrovare. Le Olimpiadi si avvicinano e non poteva esserci slancio migliore "

Un saluto, quindi, anche al malvivente stesso, perché nella vita c'è sempre un'occasione di riscatto...