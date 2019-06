L'Italia conquista il bronzo mondiale nel mixed team! Nespoli e Landi battono Taipei

Mauro Nespoli e Vanessa Landi salgono sul podio iridato. Ai Mondiali 2019 di tiro con l’arco l’Italia conquista finalmente la prima medaglia ed è il bronzo nel mixed team dell’arco olimpico. Nel centro cittadino di ’s-Hertogenbosch (Olanda), gli azzurri hanno sconfitto in rimonta 5-3 la squadra di Taipei composta da Lei Chien-Ying e Tang Chih-Chun, al termine di una gara incerta fino all’ultimo. Per gli atleti dell’Aeronautica Militare, dopo l’oro agli Europei dello scorso anno, arriva così un altro risultato molto importante in vista di Tokyo 2020, in cui questa specialità farà il debutto olimpico.

Un incontro iniziato in salita per la coppia italiana, che perde il primo set 36-38. Taipei apre così in vantaggio 2-0. Il secondo set termina invece in parità 34-34 e viene assegnato un punto per parte, con il punteggio che va quindi sul 3-1 in favore degli asiatici. Taipei ha perciò l’occasione di chiudere i conti, ma nel momento chiave gli azzurri reagiscono e con due 10 vincono il terzo set 37-36, trovando il pareggio sul 3-3.

Sale quindi la tensione per l’ultimo e decisivo set. Taipei apre con due dieci, ma l’Italia risponde prontamente con altri due centri perfetti. Tocca quindi a Tang, che paga la pressione e fa solamente 7, mentre la sua compagna fa un altro 10. Nespoli e Landi restano invece perfettamente lucidi nelle ultime due frecce e realizzano entrambi 9. Attimi quindi di tensione con l’arbitro che controlla le frecce di Taipei e conferma il 7, che era vicinissimo alla linea, ufficializzando la vittoria azzurra. I nostri portacolori possono così esultare per essere riuscirti a portare a termine nel migliore dei modi un torneo in cui avevano brillato fin dai primi turni.

