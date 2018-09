Tiro con l’arco, Europei: Landi-Nespoli d’oro! Italia chiude con 1 oro, 4 argenti, 1 bronzo

L’ultima giornata dei Campionati Europei 2018 di tiro con l’arco di Legnica (in Polonia) regala all’Italia una medaglia d’oro e due d’argento nelle gare a squadre dell’arco olimpico. In un primo pomeriggio piovoso i due terzetti azzurri hanno incassato due sconfitte molto amare e ricche di rimpianti contro Turchia nel femminile e Russia nel maschile. Nell’ultima sfida prevista dal programma gli azzurri Mauro Nespoli e Vanessa Landi hanno sconfitto nettamente la Francia ed hanno conquistato una medaglia d’oro scintillante che permette allo staff tecnico di proiettarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con ambizioni di medaglia in tutte le gare a squadre.

Il terzetto azzurro formato da Vanessa Landi, Lucilla Boari e Tatiana Andreoli ha sfruttato la partenza a rilento delle turche Aktuna, Anagoz e Coskun per aggiudicarsi il primo parziale per 53-47. Nel secondo set è stata determinante la seconda freccia scoccata da Vanessa Landi, la quale ha colpito un 6 basso che ha consegnato alle avversarie la vittoria del parziale con lo score di 49-52. La squadra turca è salita di livello nella terza volèe nonostante una pioggia sempre più intensa e si è portata in vantaggio nel punteggio con un parziale conquistato per 53-56. Nell’ultima ripresa le azzurre hanno accusato le condizioni ambientali e la tensione, totalizzando 49 punti che non sono bastati per portare la sfida allo shoot off (49-50 l’ultimo parziale). L’Italia ha conquistato così una medaglia d’argento che certifica il percorso di crescita di una squadra molto giovane e che punta il suo mirino verso Tokyo 2020 con ambizione.

Nella finale della gara a squadre del ricurvo maschile il terzetto campione iridato in carica composto da Mauro Nespoli, Marco Galiazzo e David Pasqualucci è partito forte e si è aggiudicato la prima ripresa con il punteggio di 53-50. La reazione dei russi Baldanov, Bazarzhapov e Popov non si è fatta attendere e, dopo un 8 ed un 9, il terzetto dell’Est Europa ha infilato una serie di quattro 10 consecutivi che gli ha permesso di pareggiare i conti nel punteggio (55-57 lo score del 2° set). Nel terzo parziale gli azzurri sono stati molto regolari ed hanno ottenuto un solido 56 che ha messo sotto pressione gli avversari, costringendoli ad un paio di 8 di troppo (56-54 nel 3° set). La quarta volèe è stata dominata da una tensione che ha provocato dei punteggi bassi per entrambe le compagini, ma la Russia è riuscita a fare meglio di un punto rispetto alla selezione italiana (52-53) ed a portare la contesa alle frecce di spareggio. I russi hanno sfruttato l’inerzia favorevole anche allo shoot off (una freccia a testa) ed hanno ottenuto 28 punti, mentre i nostri portacolori hanno tirato male e si sono dovuti accontentare della medaglia d’argento continentale.

Vanessa Landi e Mauro Nespoli, dopo le due sconfitte nelle gare a squadre ‘tradizionali’ hanno tirato contro la Francia di Chirault e Gaubil per la medaglia d’oro della gara mista (specialità olimpica a partire da Tokyo). Gli arcieri del Bel Paese hanno dominato in lungo e in largo, infliggendo ai transalpini una sconfitta nettissima in tutti i parziali disputati. In particolare Vanessa Landi si è riscattata dopo una prestazione sotto le aspettative nella finale precedente ed ha tirato ad altissimi livelli, sostenendo un solido Mauro Nespoli nell’impresa. L’Italia ha vinto i tre parziali disputati per 34-32, 38-35 e 37-35, con un ultimo set in cui Landi ha compensato l’8 d’apertura di Nespoli con due 10 pesantissimi che hanno chiuso i giochi.