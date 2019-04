Coppa del Mondo di Tiro al volo: Silvana Stanco è terza al trap, Jessica Rossi quarta

Risuona l’inno francese ad Al Ain, nella seconda tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo. Il merito è della transalpina Carole Cormenier che si è aggiudicata la gara di trap femminile in programma sulle linee di tiro dell’impianto degli Emirati Arabi Uniti. La tiratrice di Limoges, alla sua prima vittoria nel massimo circuito, è riuscita a piegare la concorrenza sbriciolando 44 dei 50 piattelli a disposizione in una gara complessivamente poco precisa da parte delle pretendenti in competizione.

Al secondo posto invece si è piazzata la britannica Kirsty Barr, capace di totalizzare uno score pari a 41/50 e di precedere la pattuglia azzurra formata da Silvana Stanco, brava a mettersi al collo la medaglia di bronzo (la sua quarta personale in Coppa del Mondo) a quota 33, e una Jessica Rossi dal rendimento discontinuo, la quale ha chiuso con il punteggio di 27.

In quinta e sesta posizione, infine, si sono piazzate l’australiana Laetisha Scanlan (23) e la libanese Ray Bassil (19). Il primo e il secondo gradino del podio diventano quindi fondamentali per Cormenier e Barr, le quali consentono alla Francia e alla Gran Bretagna di aggiungere un nuovo pass olimpico al loro contingente: le francesi arrivano così a 3, mentre le britanniche salgono a 2.