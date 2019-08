Coppa del Mondo Lahti: Stanco-Pellielo in finale per il bronzo nel Mixed Team di trap

L’Italia del tiro a volo si giocherà un posto sul podio nel bronze medal match del Mixed Team di trap, che si terrà a Lahti – dove è in corso la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di shotgun – fra poco meno di un’ora, dalle 16.08 per la precisione.

Il merito è della coppia formata da Silvana Stanco e Giovanni Pellielo che al termine di una prova di qualifica non semplice è riuscita a procurarsi questa chance sbriciolando 133 dei 150 piattelli a disposizione e rimanendo lucida e fredda per lo shoot off a quattro, per due posti, contro la Turchia (Safye Sariturk – Murat Ilbilgi), che poi si giocherà il tutto per tutto contro gli azzurri, l’Australia (Catherine Skinner – Thomas Derek Grice) e la Spagna (Beatriz Martinez – Antonio Bailon); con oceanici e iberici relegati in quinta e sesta posizione.

A giocarsi la vittoria di tappa invece saranno il duo bulgaro costituto da Selin Ali – Marin Kirilov (138/150) e quello di San Marino, con Alessandra Perilli e Gian Marco Berti (134/150) desiderosi di andare alla caccia di un’affermazione storica.In quindicesima piazza hanno invece concluso il loro percorso Jessica Rossi e Mauro De Filippis (128/150), mai realmente competitivi oggi sulle pedane finlandesi.

Fuoco alle polveri quindi per determinare il podio della specialità che a Tokyo 2020 sarà anche olimpica e che sarà l’ultima prima di un giorno di riposo, messo in programma, per consentire poi da martedì di lasciare spazio agli shooters dello skeet.