European Games 2019: Rossi-Pellielo medaglia d'argento, quarti Grazini-Stanco

Arriva soltanto una medaglia per l'Italia nel trap misto agli European Games di Minsk: in Bielorussia il tiro a volo rimpingua ulteriormente il bottino azzurro di podi con Giovanni Pellielo e Jessica Rossi che centrano la medaglia d'argento. Quarto posto invece per l'altra coppia azzurra in gara, composta da Valerio Grazini e Silvana Maria Stanco.

L'oro alla coppia spagnola Bailon-Galvez

Nell'atto conclusivo per l'assegnazione del titolo si impongono gli iberici Antonio Bailon e Fatima Galvez, già primi in fase eliminatoria con 143/150, che superano per 44-40 gli azzurri Giovanni Pellielo e Jessica Rossi, secondi anche al mattino a quota 138, in una gara in cui gli spagnoli nella seconda parte allungano e vanno a prendersi l'oro. Nella finale per la medaglia di bronzo i russi Alexey Alipov e Daria Semianova, terzi in qualifica con 137/150, hanno la meglio sui nostri Valerio Grazini e Silvana Maria Stanco, quarti in eliminatoria con 135/150, con lo score di 45-43 in una sfida che vede sempre i russi avanti fin dalle battute iniziali.