Europei: oro Mazzetti e carta olimpica, ai Giochi anche Bacci

Il tiro a segno azzurro ha conquistato due carte olimpiche per Tokyo 2020, grazie ai risultati conseguiti agli Europei in corso a Bologna. A firmare l'exploit è stato ieri Riccardo Mazzetti, oro nella pistola 25 metri: l'azzurro ha chiuso a 34, davanti al tedesco Reitz (31) e al russo Sukhanov (26). Mazzetti aveva ottenuto la certezza della carta olimpica entrando in finale, per effetto delle qualificazioni ottenute nei mesi scorsi dal francese Bessaguet, dal tedesco Reitz, dalla Russia (entrambi i posti Nazione), e dall'ucraino Korostylov nella pistola 10 metri. Mazzetti ha quindi avuto il semaforo verde insieme all'azero Lunev.

Lorenzo Bacci ha invece centrato la qualificazione nella carabina 3 posizioni, grazie al 5° posto finale nella carabina 3 posizioni, insieme a Petr Nymbursky della Repubblica Ceca, medaglia d'oro con un totale di 457,9. Argento per l'altro ceko, Filip Nepejchal (457,5) e bronzo per il norvegese Hegg (442,8). Bacci ha chiuso a 423, sfruttando lo slot a cinque cerchi che non è finito al 4° classificato, l'altro novergese Claussen, considerando i 2 posti già ottenuti dalla Nazione scandinava.