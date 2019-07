Tiro a volo: Antonino Barillà campione del mondo nel double trap. Bronzo ad Andrea Vescovi

Risuona l'inno di Mameli a Lonato, dove sono in corso i Mondiali di tiro a volo. Al termine di un duello emozionante contro lo slovacco Hubert Andrzej Olejnik, Antonino Barillà riesce infatti a vincere la gara di double trap, specialità che non farà più parte del programma olimpico. L'alfiere tricolore si impone infatti per 141-139 spuntandola con un'ultima serie semplicemente perfetta: 30/30 al termine di tutti e 150 i piattelli a disposizione. Barillà, calabrese classe 1987, ottiene così il suo primo titolo iridato dopo l'argento di Granada 2014.

La medaglia di bronzo va ad Andrea Vescovi

In terza piazza completa il podio Andrea Vescovi: l'umbro sbriciola 136 piattelli prendendosi il bronzo. Il terzo e ultimo italiano in gara, Alessandro Chianese, finisce in nona posizione (127/150). Il concorso a squadre, infine, vede l'Italia imporsi a quota 404/450 sul Kuwait (secondo con lo score di 377) e la Slovacchia (terza con 376).