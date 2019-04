La Coppa del Mondo di tiro a volo ha riaperto ufficialmente i battenti. Ad Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, il programma della seconda tappa del massimo circuito planetario è stato inaugurato dal primo turno di eliminatorie del Trap femminile.

Dopo tre serie di piattelli sparati, a guidare la classifica è la tedesca Katrin Quooss – con 74/75 – davanti a un gruppo di shooter a quota 73 comandato dalla francese Carole Cormenier, di cui fanno parte anche l’azzurra Silvana Stanco (24-25-24) e la finlandese Marika Salmi. Di poco attardata, rispetto a questo trio, Jessica Rossi: l’emiliana che ha sbriciolato 72 bersagli (25-22-25), risultando imprecisa soltanto nella seconda sessione chiusa con lo score di 22, rimane quindi assolutamente in corsa per l’accesso in finale quasi al pari della compagna di squadra.

In ventesima posizione invece troviamo Maria Lucia Palmitessa. La tiratrice classe 1998 è posizionata temporaneamente a centro classifica avendo rotto 70 piattelli (23-24-23) e non essendo riuscita a trovare continuità nella sua azione.

Domani è previsto il secondo round eliminatorio (08.15-12.50) e quindi la scrematura decisiva verso la finale a sei, fissata per le ore 14.30 italiane.