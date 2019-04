Tiro a volo, Coppa del Mondo Al Ain: Silvana Stanco e Jessica Rossi vanno in finale nel Trap

Il primo (importante) passo è fatto. Silvana Stanco e Jessica Rossi superano in modo brillante le eliminatorie del trap femminile, nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di tiro a volo, conquistando la finale di specialità in quel di Al Ain.

Le azzurre, totalizzando rispettivamente 121/125 (con un +3 allo shoot off) e 120/125 (+4 nello spareggio a tre valido per gli ultimi due posti nella gara alle medaglie), si sono guadagnate la possibilità di andare alla caccia di una nuova vittoria nel massimo circuito internazionale avendo, fra l’altro, il vantaggio di tirare in tranquillità visto che hanno già ottenuto le carte olimpiche.

Insieme alle italiane, nella contesa a sei, vi saranno l’australiana Laetisha Scanlan (capace di ottenere il primo punteggio assoluto in qualifica, con 122/125), la libanese Ray Bassil, la francese Carole Cormenier e la britannica Kirsty Barr.

Maria Lucia Palmitessa invece, terza tiratrice italiana in concorso, ha chiuso in 24^ piazza rompendo 116 dei 125 piattelli a disposizione. Fra meno di mezz’ora il via alla finale fissata per le 14.30.