Arriva un altro podio per l’Italia del tiro a volo impegnata nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 in corso di svolgimento ad Al Ain. Sulle linee di tiro degli Emirati Arabi Uniti, infatti, Giovanni Pellielo e Silvana Stanco si sono aggiudicati la medaglia di bronzo nel Trap Mixed Team. Dopo aver guadagnato l’accesso alla finale, gli azzurri – che hanno iniziato subito occupando le prime posizioni – si sono resi autori di un’ottima performance sporcata purtroppo da 3 errori della Stanco quando il gioco per le medaglie era entrato nel vivo. Il conclusivo punteggio di 35 ha comunque consentito loro di essere nelle prime tre posizioni in un contest vinto dalla coppia tedesca Pigorsch-Quoss davanti al duo statunitense Eller-Carroll, con i teutonici freddi e concentrati nel spuntarla per 47 a 46 sui 50 piattelli a disposizione.

Al quarto posto, invece, San Marino: Gian Marco Berti e Alessandra Perilli sono partiti davvero in maniera straordinaria rompendo 24 dei primi 25 bersagli disponibili disunendosi però nelle serie successive. Il successivo 7/10 li ha relegati ai piedi del podio con un complessivo score di 31. In quinta e sesta piazza, poi, si sono sistemati Russia (Kabatsky-Barsuk, 25) e Cina (Du-Deng, 19). Nei prossimi due giorni il calendario osserverà un momento di pausa prima di riprendere con le competizioni di Skeet.