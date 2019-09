Per un soffio. Si tinge d’argento la prima finale degli Europei 2019 di tiro a volo per l’Italia. Nel trap femminile infatti Jessica Rossi cede il passo soltanto alla giovanissima russa Daria Semianova che nel testa a testa finale la supera con lo score di 45-44 (su 50 piattelli), prendendosi l’oro e il primo titolo continentale senior della sua carriera. Davvero un peccato per l’emiliana che, dopo una gara condotta praticamente dall’inizio, incappa in tre errori sugli ultimi dieci piattelli disponibili lasciando strada alla giovane rivale – classe 2002 – brava ad eguagliare il record europeo di finale e il primato mondiale junior dell’atto conclusivo, portandosi a casa anche uno dei due pass in palio per Tokyo 2020.

" Avevo paura per la pioggia, perché se non fossi riuscita a ripararmi col cappello avrei dovuto togliere gli occhiali, che sono graduati - ha raccontato Jessica dopo la gara - Sono riuscita a rimanere concentrata, ho disputato un’ottima finale. Sono finalmente riuscita a vincere una medaglia in casa, ero mai riuscita. Molto brava la russa Daria Semianova, complimenti a San Marino e ad Alessandra Perilli, che ha preso la carta olimpica oltre al bronzo "

L’altro “biglietto olimpico” a disposizione va invece alla sammarinese Alessandra Perilli, la quale si mette al collo la medaglia di bronzo (36/40) e prenota un ticket per l’aereo verso il Giappone e la kermesse a Cinque Cerchi dando seguito alle avventure di Londra 2012 e Rio 2016. In quarta, quinta e sesta posizione – infine – si sono piazzate le altre due azzurre presenti in gara Silvana Stanco (27/35) e Fiammetta Rossi (21/30), incapaci di trovare il ritmo giusto per stare nel gruppo delle migliori, e la spagnola Maria Quintanal (17/25).

Domani ci sarà sempre il trap protagonista, ma questa volta toccherà agli uomini e agli juniores illuminare le pedane lombarde.