Tiro a volo, Mondiali: Rossetti-Bacosi d'oro nel Mixed Team di Skeet

Dopo l’oro raccolto a Minsk negli European Games di una poco più di una settimana fa, l’Italia del Mixed Team di skeet si conferma ai massimi livelli conquistando addirittura il titolo iridato nel corso dei Mondiali 2019 di Lonato del Garda.

Il merito è sempre del campione olimpico individuale in carica Gabriele Rossetti, che questa volta però ha fatto coppia con Diana Bacosi – anch’ella campionessa a Cinque Cerchi a Rio nello skeet femminile – e non con Chiara Cainero, come fu in Bielorussia.

Sbriciolando 38 dei 40 piattelli a disposizione, in una finale macchiata soltanto da due errori nella prima serie, i due hanno superato la concorrenza del duo statunitense composto da Christian Elliott e Kimberly Rhode, secondi con lo score di 36/40.

Al terzo posto invece, si è classificata il team cinese costiuito Di Jin – Meng Wei): gli asiatici infatti sono stati in grado di regolare 36-32 i rivali britannici Jeremy Harry Bird – Emily Jane Hibbs. L’altra coppia azzurra presente in gara, dove figuravano Tammaro Cassandro e Chiara Cainero, si è fermata al sesto posto. Con questa vittoria, l’Italia rafforza la sua leadership nel medagliere: 17 allori suddivisi fra 7 ori, 6 argenti e 4 bronzi.