Altro podio per Angelica Olmo in Coppa del Mondo, cresce Davide Uccellari

Si tinge ancora d’azzurro la World Cup di triathlon ed il merito è ancora di Angelica Olmo, che è giunta terza a Madrid, dove, a pochi giorni dalla buonissima prova delle Bermuda nelle World Series, l’italiana ha centrato il terzo gradino del podio nonostante la tanta fatica accumulata.

Bene anche al maschile Davide Uccellari, che riesce a rientrare nella top 10, chiudendo settimo al termine di un’ottima prova nel corso della quale a lungo è stato nel gruppo di testa, potendo ambire, almeno questa è stata l’impressione destata, ad un gradino del podio.

Meno bene gli altri azzurri impegnati: al femminile vanno registrati il 22° posto di Giorgia Priarone ed il ritiro di Ilaria Zane (che era iscritta alla gara a titolo personale), mentre al maschile l’unico altro azzurro in gara, Gregory Barnaby, è giunto 34°, senza mai riuscire a mettersi in evidenza nell’arco della gara.

Buone notizie insomma per i colori azzurri in vista dei prossimi impegni sia in World Cup che nelle World Series: per il primo circuito si correrà nel prossimo fine settimana a Chengdu e poi sarà la volta della tappa di Cagliari (anticipata di una settimana per la concomitanza per le elezioni europee), mentre in contemporanea alle gare i Sardegna disputeranno le Woeld Series a Yokohama.

Così al sito federale Angelica Olmo: “Settimana impegnativa, siamo tornati lunedì da Bermuda, ero un po’ stanca ed ambivo onestamente ad una top 5. Il nuoto non è stato dei migliori, ci sono stati tanti contatti e non è stata una frazione tranquilla. Il livello è altissimo e l’agonismo anche. Sono uscita con 15 secondi di ritardo dal nuoto. Nella frazione di ciclismo ho spinto subito, penso di aver spezzato il gruppo, mi sono messa in testa ed ho collaborato per tenere dietro le inseguitrici. Nell’ultima frazione ho cercato il mio passo di oggi, la stanchezza si è fatta sentire e non sono riuscita a rientrare sulle due di testa. Sono molto contenta di questa posizione, consolida questo primo periodo olimpico che è stato molto molto positivo. Oggi sono veramente stanca ma felice“.

Entusiasta anche Davide Uccellari: “Sono molto soddisfatto della gara, in una World Cup così importante ed in uno scenario di grandissimo spessore come Madrid. Sono riuscito a dimostrare il mio valore nel nuoto con un’ottima prova a pochi secondi dalla testa. In bici con la salita iniziale sono riuscito a rientrare sui fuggitivi e a prendere la testa della gara. Mi è piaciuto molto il percorso impegnativo e molto cittadino con un pubblico fantastico. Nella frazione di corsa appena sceso ho cercato di forzare da subito visto che siamo partiti veloci, a seguire si è formato un gruppetto di 10 unità. Mi è mancato un po’ il finale, ho perso terreno durante gli ultimi 2 minuti di gara e mi è sfuggita lì la possibilità di fare podio. Sono contento di questo ultimo periodo, ho lavorato molto duramente, ritrovando grande qualità in tutte le varie discipline. Che dire, bisogna continuare a far bene, mantenendo sempre i piedi per terra e concentrandosi giorno dopo giorno“.

