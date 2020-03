L'ITU dispone la sospensione di tutte le attività fino al 30 aprile. Congelati i ranking

Il Coronavirus obbliga allo stop anche il mondo del triathlon: a distanza di poche ore dalla conclusione della tappa di World Cup di Mooloolaba, che aveva aperto la stagione, l’ITU comunica la sospensione da lunedì 16 marzo di tutte le attività fino al 30 aprile incluso. I ranking olimpici e paralimpici sono congelati alla data dello stop. Di seguito il comunicato odierno di World Triathlon.

World Triathlon sospende tutte le attività e le gare fino alla fine di aprile. Alla luce della rapida diffusione in tutto il mondo del COVD-19, il Consiglio Direttivo dell’Unione Internazionale del Triathlon ha deciso di sospendere tutte le attività fino al 30 aprile. La misura include la sospensione di tutte le competizioni nel calendario mondiale del triathlon, i corsi, i camp e altre attività, e quindi tutte le classifiche mondiali, delle qualificazioni olimpiche, del paratriathlon e delle qualificazioni paralimpiche saranno immediatamente congelate, da lunedì 16 marzo 2020. Marisol Casado, presidente di World Triathlon e membro del CIO, ha dichiarato: “Questa è una decisione difficile da prendere, e posso dire che la stiamo prendendo per la salute e la sicurezza di atleti, allenatori, funzionari, personale, volontari e spettatori, per tutta la famiglia del triathlon, quale priorità assoluta. Stiamo prendendo questa decisione convinti che tutti dobbiamo fare la nostra parte per prevenire e fermare la diffusione del virus. È nostra responsabilità, come società. E avere i nostri atleti, allenatori, funzionari e personale in giro per il mondo in questo momento difficile non è qualcosa che noi di World Triathlon siamo disposti a rischiare ”. Tutti gli eventi dei calendari World Triathlon e Continental verranno immediatamente posticipati fino a nuovo avviso. ITU raccomanda vivamente a tutte le Federazioni Nazionali affiliate di estendere le misure anche ai loro territori, per evitare la diffusione del virus. Tutto il personale di World Triathlon lavorerà da casa durante queste settimane. World Triathlon continuerà a lavorare durante questo periodo per cercare di riallocare gli eventi dopo il 30 aprile, quando possibile, e collaborerà con tutte le parti interessate per intraprendere ulteriori azioni, se necessario, in merito alle classifiche delle qualificazioni olimpiche e paralimpiche. World Triathlon continuerà a valutare quotidianamente la situazione e annuncerà quanto prima a tutte le parti interessate ogni ulteriore cambiamento della situazione“.

