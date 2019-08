Triathlon: Italia quarta nella staffetta mista, miglior risultato di sempre per gli azzurri

Ultima giornata di gare per il test event olimpico del triathlon, svoltosi nel cuore della notte italiana a Tokyo: nella staffetta mista, valida per le World Mixed Relay Series, disputate regolarmente su distanza super sprint (200 metri a nuoto, 7.4 km in bici e 2 km di corsa per ciascun frazionista), termina al quarto posto l’Italia di Annamaria Mazzetti (G.S. Fiamme Oro), Gianluca Pozzatti (707), Alice Betto (G.S. Fiamme Oro) ed Alessandro Fabian (Trif Dream), a 1’02” dalla Francia vincitrice.

Il quartetto transalpino, campione del mondo, composto oggi da Cassandre Beaugrand, Pierre Le Corre, Leonie Periault e Dorian Coninx, supera in volata la Gran Bretagna di Jessica Learmonth, Gordon Benson, Georgia Taylor-Brown ed Alex Yee, seconda con lo stesso tempo, e gli Stati Uniti di Summer Rappaport, Seth Rider, Tamara Gorman e Ben Kanute, terzi a 36″.

Queste le dichiarazioni al sito federale di Joel Filliol, Olympic Performance Director dell’Italia: “Abbiamo ottenuto il miglior risultato di sempre in classifica nel format olimpico della Mixed Relay, siamo molto soddisfatti di questo piazzamento. Dopo un nuoto con qualche difficoltà, Anna Maria Mazzetti ha disputato buone frazioni di ciclismo e corsa prima di dare il cambio a Gianluca Pozzatti che, con un grande nuoto, ha affrontato al meglio un momento chiave della gara: il nostro secondo frazionista ha ceduto qualche secondo negli ultimi metri della corsa, ma ha comunque dato il cambio in quarta posizione agganciato al gruppo di testa. Prova consistente di Alice Betto in terza frazione, ha avuto un piccolo problema in T2 dove ha ceduto qualche secondo e ha dovuto correre da sola ma ha passato il testimone all’ultimo frazionista in quarta posizione disputando un buon segmento run. Alessandro Fabian ha disputato una gara in solitaria prima di affrontare il testa a testa con l’Australia, ma ha gestito bene il finale e abbiamo chiuso difendendo il miglior risultato di sempre in Mixed Relay World Series. Tanta soddisfazione per la gara a squadre a Tokyo, è stata un’esperienza positiva che comunque ci offre diversi spunti per crescere ancora. Chiudiamo questi Test Events con un voto positivo: ripartiamo da Tokyo soddisfatti sia per la prova a squadre, sia per le due gare individuali dove abbiamo ottenuto ottimi risultati in particolare con il podio della Betto e la top-ten di Mazzetti”.

World Triathlon Mixed Relay Series – Test event olimpico Tokyo – Staffetta mista

1 Francia FRA 2 01:26:33

2 Gran Bretagna GBR 6 01:26:33

3 Stati Uniti USA 4 01:27:09

4 Italia ITA 14 01:27:35

5 Australia AUS 1 01:27:40

6 Belgio BEL 12 01:28:16

7 Nuova Zelanda NZL 3 01:28:19

8 Sudafrica RSA 21 01:28:49

9 Ungheria HUN 15 01:28:56

10 Germania GER 5 01:29:01

11 Giappone JPN 11 01:29:06

12 Brasile BRA 18 01:29:47

13 Olanda NED 7 01:30:11

14 Svizzera SUI 8 01:30:23

15 Messico MEX 17 01:30:36

16 Canada CAN 9 01:30:56

17 Spagna ESP 10 01:33:24

DNS Austria AUT 20 DNS

LAP Portogallo POR 16 LAP

LAP Russia RUS 19 LAP

LAP Cina CHN 22 LAP

LAP Irlanda IRL 23 LAP

