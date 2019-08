Batki-Pellacani oro europeo nel sincro dalla piattaforma

Grandissima soddisfazione per l'Italia dagli Europei di tuffi in corso a Kiev: Noemi Batki e chiara Pellacani conquistano infatti l'oro dalla piattaforma nel sincro. Le due azzurre si impongono con il punteggio finale di 290.34, rifilando sei punti alla coppia britannica Banks-Martin (284.40); completa il podio la coppia russa Beliaeva-Timoshinina (277.50 ).

Noemi e Chiara, che hanno 15 anni di differenza, partono bene, ma con calma: dopo la prima tornata sono terze, poi risalgono al secondo posto e dal terzo round in poi balzano in testa grazie a un triplo e mezzo avanti carpiato ben eseguito sia a livello individuale, sia sul fronte della sincronia. bisogna anche dire che la coppia russa si "suicida" proprio nella stessa tornata, sul primo tuffo libero, lo stesso portato dalle italiane, perché Beliavea sbaglia tutto e la sua esecuzione individuale viene stroncata dai giudici con un 1.0 e un 2.0.

Per le due ragazze si tratta di un successo storico: mai nessuna coppia italiana era riuscita a vincere un titolo europeo in questa disciplina. Per la delegazione azzurra si tratta della prima medaglia in assoluto a questi Europei.