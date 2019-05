Cagnotto: "Felice di tornare all'agonismo e lo faccio senza pressioni”

Da Rio de Janeiro a Tokyo. Dal 2016 al 2020. Due Olimpiadi. Due mondi completamente diversi. Non per tutti, ma soprattutto per Tania Cagnotto. La leggenda italiana dei tuffi, infatti, ha deciso di tornare a fare sul serio. Dopo il bronzo nel trampolino da 3 metri e l’argento nel sincro con Francesca Dallapé ai Giochi Olimpici brasiliani e dopo la nascita della figlia Maya, la tuffatrice bolzanina ha deciso di rimettersi in gioco, proprio assieme all’amica e compagna di tuffi di sempre.

" Da ottobre abbiamo ripreso ad allenarci. Sinceramente nemmeno ci pensavo, non era nei miei programmi. Ma Francesca mi ha davvero martellata. Alla fine ho ceduto, ma non potrei esserne più felice "

Un destino davvero particolare per le due atlete. Una medaglia storica a Rio nel 2016 e una vita che è andata di pari passo in questi mesi. “Davvero incredibile, siamo diventate madri quasi contemporaneamente e, forse, proprio per questo mi ha convinta a tornare. Mi ha detto di pensare al messaggio che avremmo potuto indirizzare a tante donne, dimostrando che si può fare qualcosa per se stesse anche con due figlie. Una sfida che mi ha rapita e ora voglio portarla a termine nel migliore dei modi”.

Un ritorno che, come detto, sarà completamente differente rispetto alla sua esperienza precedente. “Voglio vivere qualcosa di diverso, con serenità, un vero percorso. Poi, solo il destino ci dirà dove potremo arrivare, ma sarà diverso dai 15 anni precedenti fatti di gare e pressioni. Non so come affronterò la competizione, ma non voglio più sentire il peso di prima”.

Dopo tanti buoni propositi, bisogna pensare ai programmi ed al futuro, dato che le Olimpiadi si avvicinano sempre più velocemente.

" Nelle nostre intenzioni dovevamo esordire nel mese di aprile, ma forse era troppo presto. Ora faremo due gare a Bolzano, i campionati italiani assoluti, quindi il Gran Prix di giugno. Saranno le nostre uscite ufficiali, quindi proveremo a qualificarci per Tokyo 2020 e, soprattutto, vedremo il prossimo anno in che condizioni saremo. Al momento è troppo presto per dirlo "

