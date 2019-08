Lorenzo Marsaglia di bronzo dal trampolino 1 metro, decimo Giovanni Tocci

Due su due. Alla terza giornata è trionfo azzurro, atteso, ma non certo scontato. L‘Italia si è sbloccata agli Europei di tuffi di Kiev 2019 e lo ha fatto alla grande. Dopo l’oro di Noemi Batki e Chiara Pellacani dalla piattaforma dieci metri synchro, ecco la splendida medaglia di bronzo di Lorenzo Marsaglia dal trampolino 1 metro uomini, agguantata all’ultimo tuffo, senza tremare, dopo una gara splendida e dopo aver vinto l’eliminatoria al mattino. Per Marsaglia è la consacrazione europea, il primo podio continentale in carriera, meritato, senza errori e con poche sbavature. Oro, come previsto, ad Hausding, al termine di una finale combattuta, interessante, di buon livello tecnico. Argento all’ucraino Kolodiy. Decimo Giovanni Tocci, argento uscente, con due errori gravi nel ‘cuore’ della gara.

Video - Imprese olimpiche: Cagnotto e Dallapé, splendido argento nel trampolino dietro alla Cina 00:53